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Posted 24 марта 2017, 12:06

Published 24 марта 2017, 12:06

Modified 11 сентября 2022, 08:39

Updated 11 сентября 2022, 08:39

Тарифы на вывоз мусора в России могут возрасти в 40 раз

24 марта 2017, 12:06
Тариф на вывоз мусора может увеличиться в десятки раз в связи с запланированным по всей России переходом на новую систему обращения с отходами, заявила председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева.

"Регионы должны были перейти на новую систему с 1 января 2017 года. Но они не готовы к этому", – сообщила она.

Неготовность регионов, по словам Тимофеевой, связана с тем, что все три составляющих – расчет справедливого тарифа, создание территориальной схемы свалок и выбор оператора по обращению с мусором – повсюду подготавливались формально.

"За 5 дней до 1 января нам пришлось отсрочить начало вступления закона в силу на 2 года, потому что самое страшное, что нам сказали – это что по подсчетам антимонопольной службы, тариф может вырасти в 40 раз", – пояснила Тимофеева.

Финансирование для запланированного по всей России создания межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК) предполагалось найти посредством повышения тарифа за вывоз мусора с граждан России, уточнила она.

К какому сроку проект по переработке мусора удастся реализовать – пока неизвестно.

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