Тарифы на вывоз мусора в России могут возрасти в 40 раз

Posted 24 марта 2017, 12:06
Published 24 марта 2017, 12:06
Modified 11 сентября 2022, 08:39
Updated 11 сентября 2022, 08:39
"Регионы должны были перейти на новую систему с 1 января 2017 года. Но они не готовы к этому", – сообщила она.
Неготовность регионов, по словам Тимофеевой, связана с тем, что все три составляющих – расчет справедливого тарифа, создание территориальной схемы свалок и выбор оператора по обращению с мусором – повсюду подготавливались формально.
"За 5 дней до 1 января нам пришлось отсрочить начало вступления закона в силу на 2 года, потому что самое страшное, что нам сказали – это что по подсчетам антимонопольной службы, тариф может вырасти в 40 раз", – пояснила Тимофеева.
Финансирование для запланированного по всей России создания межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК) предполагалось найти посредством повышения тарифа за вывоз мусора с граждан России, уточнила она.
К какому сроку проект по переработке мусора удастся реализовать – пока неизвестно.