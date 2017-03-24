Тарифы на вывоз мусора в России могут возрасти в 40 раз

Тариф на вывоз мусора может увеличиться в десятки раз в связи с запланированным по всей России переходом на новую систему обращения с отходами, заявила председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева.

"Регионы должны были перейти на новую систему с 1 января 2017 года. Но они не готовы к этому", – сообщила она. Неготовность регионов, по словам Тимофеевой, связана с тем, что все три составляющих – расчет справедливого тарифа, создание территориальной схемы свалок и выбор оператора по обращению с мусором – повсюду подготавливались формально. "За 5 дней до 1 января нам пришлось отсрочить начало вступления закона в силу на 2 года, потому что самое страшное, что нам сказали – это что по подсчетам антимонопольной службы, тариф может вырасти в 40 раз", – пояснила Тимофеева. Финансирование для запланированного по всей России создания межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК) предполагалось найти посредством повышения тарифа за вывоз мусора с граждан России, уточнила она. К какому сроку проект по переработке мусора удастся реализовать – пока неизвестно. Материалы по теме В Ростовской области создадут 8 мусороперерабатывающих зон В Ростовской области к 2019 году закроют все незаконные свалки