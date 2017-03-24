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В Ростове в аэропорт Платов выберут арендаторов магазинов

24 марта 2017, 15:36
В Ростове-на-Дону было объявлено два тендера на размещение торговых точек в строящемся аэропорту Платов, сообщается на сайте действующей воздушной гавани.

"Планируется разместить торговые точки и объекты для продажи товаров с помощью автоматизированных систем. Заявки будут приниматься с пятницы в течение месяца", - сказано в сообщении.

Уточняется, что арендаторам предложили 16 лотов площадью до 20 квадратных метров. Предусмотрены помещения для размещения магазинов одежды, сувениров, ювелирных украшений, электроники и товаров в дорогу.

Все точки должны заработать с открытием аэропорта.

Для вендингового оборудования будут предоставляться площади не более двух метров. Всего появится не более 46 мест установки.

Откроется аэропорт в конце этого года.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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