В Ростове в аэропорт Платов выберут арендаторов магазинов

"Планируется разместить торговые точки и объекты для продажи товаров с помощью автоматизированных систем. Заявки будут приниматься с пятницы в течение месяца", - сказано в сообщении.
Уточняется, что арендаторам предложили 16 лотов площадью до 20 квадратных метров. Предусмотрены помещения для размещения магазинов одежды, сувениров, ювелирных украшений, электроники и товаров в дорогу.
Все точки должны заработать с открытием аэропорта.
Для вендингового оборудования будут предоставляться площади не более двух метров. Всего появится не более 46 мест установки.
Откроется аэропорт в конце этого года.
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