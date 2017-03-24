rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Всероссийская акция "СтопАрест" пройдет в Ростовской области

24 марта 2017, 15:48
Ростовская область 10 апреля примет участие во всероссийской акции поддержки предпринимателей, которые находятся под стражей, - "СтопАрест", говорится в сообщении на сайте stop-arest.ru.

Акция организована аппаратом омбудсмена по вопросам нарушений прав предпринимателей при применении меры пресечения и исполнении приговора, предусматривающего наказание, связанное с лишением свободы, Александра Хуруджи при поддержке Общественной наблюдательной комиссии РФ и Федеральной адвокатской палаты РФ. Она направлена на привлечение внимания к проблеме уголовного преследования представителей российского бизнеса. Мероприятие предполагает одновременную подачу ходатайств о пересмотре меры пресечения адвокатами предпринимателей либо лично представителями бизнеса в один день.

Так, в 2016 году Верховный суд России принял постановление, исходя из которого бизнесмены отбывающие наказание за совершение экономических преступлений, не должны содержаться под стражей. Тем не менее в настоящее время в заключении находятся сотни предпринимателей по всей стране.

Из сообщений в СМИ известно, что свое желание присоединиться к акции уже выразили три десятка бизнесменов из Ростовской области.

р2

Материалы по теме
Прения по делу Хуруджи в Ростове перенеслиХуруджи займется вопросом помилования предпринимателя из Ростовской области
#Новости#Мошенник или омбудсмен#Анна Петрова#Экономика
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00