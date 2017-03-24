Всероссийская акция "СтопАрест" пройдет в Ростовской области

Акция организована аппаратом омбудсмена по вопросам нарушений прав предпринимателей при применении меры пресечения и исполнении приговора, предусматривающего наказание, связанное с лишением свободы, Александра Хуруджи при поддержке Общественной наблюдательной комиссии РФ и Федеральной адвокатской палаты РФ. Она направлена на привлечение внимания к проблеме уголовного преследования представителей российского бизнеса. Мероприятие предполагает одновременную подачу ходатайств о пересмотре меры пресечения адвокатами предпринимателей либо лично представителями бизнеса в один день.
Так, в 2016 году Верховный суд России принял постановление, исходя из которого бизнесмены отбывающие наказание за совершение экономических преступлений, не должны содержаться под стражей. Тем не менее в настоящее время в заключении находятся сотни предпринимателей по всей стране.
Из сообщений в СМИ известно, что свое желание присоединиться к акции уже выразили три десятка бизнесменов из Ростовской области.
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