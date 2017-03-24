Всероссийская акция "СтопАрест" пройдет в Ростовской области

Так, в 2016 году Верховный суд России принял постановление, исходя из которого бизнесмены отбывающие наказание за совершение экономических преступлений, не должны содержаться под стражей. Тем не менее в настоящее время в заключении находятся сотни предпринимателей по всей стране.