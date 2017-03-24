Завод нефтепродуктов и кондитерская фабрика стали спонсорами ФК "Ростов"

Posted 24 марта 2017, 15:00
Published 24 марта 2017, 15:00
Modified 1 октября, 15:34
Updated 1 октября, 15:34
Одним из спонсоров стал "Новошахтинский Завод Нефтепродуктов". Предприятие находится в Красносулинском районе.
Вторым спонсором стала "Кондитерская фабрика "Мишкино". Она располагается в Аксайском районе.
Ранее ростовский клуб вылетел из Лиги Европы после проигрыша "Манчестер Юнайтед". Сейчас команда участвует в чемпионате РФ.
Также 11 игроков вызвали в свои сборные для проведения матчей.
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