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Posted 24 марта 2017, 15:00

Published 24 марта 2017, 15:00

Modified 1 октября, 15:34

Updated 1 октября, 15:34

Завод нефтепродуктов и кондитерская фабрика стали спонсорами ФК "Ростов"

24 марта 2017, 15:00
Спонсорами футбольного клуба "Ростов" стали еще два предприятия, сообщается на сайте команды.

Одним из спонсоров стал "Новошахтинский Завод Нефтепродуктов". Предприятие находится в Красносулинском районе.

Вторым спонсором стала "Кондитерская фабрика "Мишкино". Она располагается в Аксайском районе.

Ранее ростовский клуб вылетел из Лиги Европы после проигрыша "Манчестер Юнайтед". Сейчас команда участвует в чемпионате РФ.

Также 11 игроков вызвали в свои сборные для проведения матчей.

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