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Жители моногородов Ростовской области мечтают о безопасной жизни и дорогах

25 марта 2017, 12:27
Жители трех моногородов Ростовской области считают, что было бы здорово, если бы власти обратили внимание на критическое состояние дорог, а также позаботились о том, чтобы люди не боялись выходить на улицы в темное время суток, свои пожелания они оставили на сайте моногорода.рф.

Портал создан при поддержке Фонда развития единого института в жилищной сфере и Фонда развития моногородов (функционирует при Правительстве РФ). По правилам данного интернет-ресурса жители моногородов могут поделиться своим мнением о родине, закончив фразу "Было бы здорово, если бы..."

Напомним, что на территории Ростовской области расположены три шахтерских моногородаГуково, Зверево и Донецк. Большинство обращений, оставленных на сайте жителями этих городов, связаны с мечтами горожан о качественных дорогах. Кроме того, люди пожаловались на недостаточное освещение городских улиц и на график патрулирования полицейскими.

Также большое число обращений связано с вопросами благоустройства городовлюди просят привести в порядок парки, детские площадки, спортивные объекты и учреждения культуры. Большинство оставивших свой комментарий на сайте считают, что было бы здорово, если бы в их городах появились возможности для проведения досугаледовые катки, бассейны, кинотеатры, пляжи и даже планетарий.

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#Новости#Анна Петрова#Общество
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