Жители моногородов Ростовской области мечтают о безопасной жизни и дорогах

Жители трех моногородов Ростовской области считают, что было бы здорово, если бы власти обратили внимание на критическое состояние дорог, а также позаботились о том, чтобы люди не боялись выходить на улицы в темное время суток, свои пожелания они оставили на сайте моногорода.рф.