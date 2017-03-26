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Posted 26 марта 2017, 08:40

Published 26 марта 2017, 08:40

Modified 11 сентября 2022, 08:36

Updated 11 сентября 2022, 08:36

Количество желающих служить в армии выросло на Юге России

26 марта 2017, 08:40
Число желающих проходить службу в рядах армии заметно выросло в южных российских регионах за последний год, эти сведения опубликовало Минобороны РФ.

"Количество осознанно желающих служить особенно заметно выросло в Северо-Кавказском федеральном округе", - сказано в сообщении.

Отмечается, что положительные тенденции по итогам призывов прошлого года отмечены и в других регионах Южного военного округа. Так, военные комиссары Ростовской области получили памятные награды от командующего ЮВО за успехи в проведении призыва.

Масштабный инструкторско-методический сбор призывных комиссий прошел накануне в Ставрополе, на котором представители из 15 субъектов ЮВО обсудили проведение призыва-2017.

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