rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 марта 2017, 12:55

Published 27 марта 2017, 12:55

Modified 1 октября, 15:26

Updated 1 октября, 15:26

Фото проходящего испытания авто для президента РФ попали в сеть

27 марта 2017, 12:55
Автомобиль из серии "Кортеж", предназначенной для первых лиц России, заметили на зимних тестах в Швеции, эти сведения опубликовал Regnum.

"Автомобиль с нанесенной на корпус камуфляжной защитной расцветкой формами напоминает Bentley и Rolls-Royce", - сказано в сообщении.

Точных данных о технических характеристиках не имеется. Известно только, что в серии будут машины с кузовами типа лимузин, седан, минивэн и кроссовер.

Отмечается, что серию "Кортеж" выпустят в количестве, достаточном для приобретения частными лицами, желающими совершить такую покупку.

р3

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика