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Повышающие сексуальную привлекательность факторы назвали ученые

27 марта 2017, 11:20
Не очевидные, но, несомненно, повышающие сексуальную привлекательность факторы назвала интернациональная группа ученых, эти сведения опубликовал Vistanew.

"Ученые выделили 5 факторов, причем они имеют абсолютно противоположное влияние на мужчин и женщин", - сказано в сообщении.

Так, мужчинам кажутся привлекательными женщины, слегка склонившие голову вперед, тогда как девушки обращают внимание на парней с приподнятым подбородком.

Улыбающаяся женщина имеет больший успех, тогда как сами они предпочитают серьезных мужчин. Кроме того, мужчины со шрамами имеют больше шансов на сексуальное приключение, чем "приличные" юноши.

Также на сексуальность влияет длина безымянного пальца у мужчин и то, кто первым начнет разговор – женщины отдают предпочтение тем мужчинам, которые дают им первыми проявить интерес.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество
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