Власти Ростовской области планируют потратиться на ордена имени Платова

Деньги на изготовление 50 медалей выделены из региональной казны. Стоимость одного ордена не должна превышать 3,89 тысячи рублей. Награда представляет собой 12-конечную звезду из латуни с гальваническим покрытием под золото. В центре звезды должен располагаться медальон, кайма которого украшена надписью "Атаман Платов". В нижней части медальона будут расположены лавровые ветви, направленные в разные стороны. Каждая награда должна находиться в футляре из массива бука, окрашенного под цвет вишни.

