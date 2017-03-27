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Власти Ростовской области планируют потратиться на ордена имени Платова

27 марта 2017, 17:41
Правительство Ростовской области планирует потратить 194,5 тысячи рублей на изготовление орденов имени атамана Платова, говорится в документах на портале госзакупок.

Деньги на изготовление 50 медалей выделены из региональной казны. Стоимость одного ордена не должна превышать 3,89 тысячи рублей. Награда представляет собой 12-конечную звезду из латуни с гальваническим покрытием под золото. В центре звезды должен располагаться медальон, кайма которого украшена надписью "Атаман Платов". В нижней части медальона будут расположены лавровые ветви, направленные в разные стороны. Каждая награда должна находиться в футляре из массива бука, окрашенного под цвет вишни.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 4 апреля текущего года.

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