rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 марта 2017, 13:41

Published 28 марта 2017, 13:41

Modified 11 сентября 2022, 08:36

Updated 11 сентября 2022, 08:36

Упавшие деревья нарушили движение трамваев в Ростове

28 марта 2017, 13:41
На Гвардейской площади в Ростове-на-Дону днем во вторник из-за сильного ветра повалились деревья, из-за ЧП движение трамваев на данном участке затруднено, рассказал RostovGazeta диспетчер МУП "Ростовская транспортная компания".

"В настоящий момент после задержки мы занимаемся расстановкой по маршрутам. На Буденновском полностью восстановлено движение трамваев, насчет Гвардейской площади - сейчас специалисты заняты данным вопросом", - отметил сотрудник ведомства.

Также упавшее дерево перегородило дорогу на Жмайлова, кроме того, из-за сильного ветра рухнуло дерево и разбило окно в квартире на втором этаже дома на Семашко.

Ранее городская администрация Ростова-на-Дону сообщила об ухудшении погодных условий с 28 по 30 марта. УГИБДД призывает водителей не оставлять автомобили под деревьями и не выезжать на трассу из-за плохой погоды.

Материалы по теме
В Ростове в Суворовском ветер снес остановку
#Непогода в Ростове#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика