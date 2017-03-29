Угроза наводнения сохраняется в Ростовской области из-за непогоды

Posted 29 марта 2017, 09:58
Published 29 марта 2017, 09:58
Modified 11 сентября 2022, 08:45
Updated 11 сентября 2022, 08:45
"Во второй половине дня во вторник уровень воды в реках области начал подниматься, особенно критичная ситуация сложилась в Азовском районе", - сказано в сообщении.
В Азовском районе 28 марта организовали работу мобильных групп в количестве 60 человек и 28 единиц спецтехники. Кроме того, оборудовали 5 пунктов временного размещения людей.
Отмечается, что к 06.00 мск утра в среду уровень воды в реках спал почти на метр, но остается достаточно высоким. Мониторинг воды в водоемах проводят оперативные группы МЧС.
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