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Posted 29 марта 2017, 09:58

Published 29 марта 2017, 09:58

Modified 11 сентября 2022, 08:45

Updated 11 сентября 2022, 08:45

Угроза наводнения сохраняется в Ростовской области из-за непогоды

29 марта 2017, 09:58
Угроза наводнения сохраняется в Азовском районе Ростовской области из-за сильного ветра, следует из сообщения регионального ДПЧС.

"Во второй половине дня во вторник уровень воды в реках области начал подниматься, особенно критичная ситуация сложилась в Азовском районе", - сказано в сообщении.

В Азовском районе 28 марта организовали работу мобильных групп в количестве 60 человек и 28 единиц спецтехники. Кроме того, оборудовали 5 пунктов временного размещения людей.

Отмечается, что к 06.00 мск утра в среду уровень воды в реках спал почти на метр, но остается достаточно высоким. Мониторинг воды в водоемах проводят оперативные группы МЧС.

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