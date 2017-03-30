Число суицидов в Ростовской области в 2017 году сократилось в два раза

По сравнению с прошлогодними данными число за январь и февраль 2017 года в регионе произошло на 29 суицидов меньше. При этом по темпам снижения числа самоубийств Ростовская область заняла первое место среди субъектов ЮФО.
Всего в ЮФО за два месяца было совершено 213 суицидов, что на 15,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего зарегистрировано самоубийств было в соседнем Краснодарском крае, где счеты с жизнью свели 92 человека.
Всего в стране на этот отчаянный шаг решились почти 3 тысячи человек.
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