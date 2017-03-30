Число суицидов в Ростовской области в 2017 году сократилось в два раза

Всего в ЮФО за два месяца было совершено 213 суицидов, что на 15,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего зарегистрировано самоубийств было в соседнем Краснодарском крае, где счеты с жизнью свели 92 человека.

