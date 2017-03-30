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Экс-прокурора в Ростове доставили в психушку после митинга

30 марта 2017, 12:55
Бывшего прокурора Октябрьского района Ростова Евгения Берковича, участвовавшего в антикоррупционном митинге 26 марта, из отделения полиции доставили в психдиспансер, сообщает сам Беркович в социальных сетях.

Спустя два дня после митинга на Театральной площади в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального полицейские задержали Берковича и передали его врачам психиатрической скорой помощи.

"Сотрудники полиции отдела 7 УМВД по Ростову-на-Дону, выполняя незаконные указания сотрудников правительства РО, пригласили меня для дачи объяснений в Пролетарский отдел полиции и незаконно вызвали бригаду психиатрической скорой помощи городского управления здравоохранения. В течение часа я убеждал врача в своей нормальности и адекватности", - пишет Беркович.

Бывший прокурор обращается к министру здравоохранения Ростовской области с требованием провести служебное расследование в отношении медиков, которые против воли Берковича доставили его в психиатрическую больницу в Ковалевке и удерживали его там в течение нескольких часов.

После прибытия адвокатов Берковича отпустили из медучреждения.

"Еще раз повторится случай карательной психиатрии по заказу спецслужб в Ростове - я буду ходатайствовать о вашем увольнении и аресте", - обращается Беркович к министру здравоохранения региона.

Мужчина добавил, что регулярно проходит медосвидетельствование и участвовал в конкурсе на занятие должности сити-менеджера.

В психиатрической больнице в Ковалевке от комментариев отказались, сославшись на врачебную тайну. В региональной полиции получить официальную версию произошедшего в настоящий момент не удалось.

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