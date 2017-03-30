Экс-прокурора в Ростове доставили в психушку после митинга

Спустя два дня после митинга на Театральной площади в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального полицейские задержали Берковича и передали его врачам психиатрической скорой помощи.
"Сотрудники полиции отдела 7 УМВД по Ростову-на-Дону, выполняя незаконные указания сотрудников правительства РО, пригласили меня для дачи объяснений в Пролетарский отдел полиции и незаконно вызвали бригаду психиатрической скорой помощи городского управления здравоохранения. В течение часа я убеждал врача в своей нормальности и адекватности", - пишет Беркович.
Бывший прокурор обращается к министру здравоохранения Ростовской области с требованием провести служебное расследование в отношении медиков, которые против воли Берковича доставили его в психиатрическую больницу в Ковалевке и удерживали его там в течение нескольких часов.
После прибытия адвокатов Берковича отпустили из медучреждения.
"Еще раз повторится случай карательной психиатрии по заказу спецслужб в Ростове - я буду ходатайствовать о вашем увольнении и аресте", - обращается Беркович к министру здравоохранения региона.
Мужчина добавил, что регулярно проходит медосвидетельствование и участвовал в конкурсе на занятие должности сити-менеджера.
В психиатрической больнице в Ковалевке от комментариев отказались, сославшись на врачебную тайну. В региональной полиции получить официальную версию произошедшего в настоящий момент не удалось.