Средняя сумма автокредита в Ростовской области выросла на 15,8%

По сравнению с данными годичной давности средняя сумма автокредита в регионе выросла на 15,8%. По этому динамике роста суммы автокредита Ростовская область заняла четвертое место в России.
При этом средняя сумма автокредита в стране составила 677,4 тысячи рублей, увеличившись на 60,9 тысячи рублей по сравнению с мартом 2016 года.
Кроме Ростовской области в пятерку регионов-лидеров по росту среднего займа на покупку авто вошли Нижегородская (+17,8%), Иркутская (+16,7%) и Челябинская (+15,9%) области, а также Санкт-Петербург (+14,8%).
р2