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Средняя сумма автокредита в Ростовской области выросла на 15,8%

30 марта 2017, 18:19
Средняя сумма кредита, выдаваемого банками жителям Ростовской области на приобретение автомобиля, составила на начало марта 691,8 тысячи рублей, подсчитали аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с данными годичной давности средняя сумма автокредита в регионе выросла на 15,8%. По этому динамике роста суммы автокредита Ростовская область заняла четвертое место в России.

При этом средняя сумма автокредита в стране составила 677,4 тысячи рублей, увеличившись на 60,9 тысячи рублей по сравнению с мартом 2016 года.

Кроме Ростовской области в пятерку регионов-лидеров по росту среднего займа на покупку авто вошли Нижегородская (+17,8%), Иркутская (+16,7%) и Челябинская (+15,9%) области, а также Санкт-Петербург (+14,8%).

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#Новости#Анна Петрова#Экономика
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