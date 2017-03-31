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Оптимальное решение для Олимпийского движения предложил Лос-Анджелес

31 марта 2017, 13:03
Рациональное решение для развития перспектив Олимпийского движения предложил Лос-Анджелес, рассказал президент городского заявочного комитета на проведение игр-2024 Кэйси Вассерман "Советскому спорту".

"В последние годы ряд городов поснимал свои заявки на прием Олимпиад из-за дороговизны проектов и отсутствия понимания со стороны местного населения", - сказано в сообщении.

Олимпийские игры нуждаются в городах, готовых принимать соревнования, но из-за сложившейся ситуации МОК рассматривает вариант единовременного распределения Игр 2024 и 2028.

Отмечается, что Лос-Анджелес, в котором олимпийскую заявку поддерживают 88% населения, является единственным городом, способным предложить МОК долгосрочные взаимовыгодные отношения. Лос-Анджелес предлагает восстановить доверие к Играм и финансовую стабильность Олимпийского движения, которая привлечет молодежь со всего мира.

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