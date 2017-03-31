Оптимальное решение для Олимпийского движения предложил Лос-Анджелес

Отмечается, что Лос-Анджелес, в котором олимпийскую заявку поддерживают 88% населения, является единственным городом, способным предложить МОК долгосрочные взаимовыгодные отношения. Лос-Анджелес предлагает восстановить доверие к Играм и финансовую стабильность Олимпийского движения, которая привлечет молодежь со всего мира.