Почти три миллиона автомобилей отзовет Toyota

“Это не первый скандал, связанный с подушками безопасности японского бренда Takata, несколько лет назад компании пришлось отозвать свыше 15 миллионов машин изо всех стран мира”, - сказано в сообщении.
Выяснилось, что подушки безопасности в единичных случаях раскрываются без причин, при этом повреждая пластиковые части автомобиля, только в США зарегистрировали 15 смертей водителей из-за подобных происшествий.
Отмечается, что в этот раз Toyota отзовет машины моделей Corolla-Limousinen и RAV4-SUV .
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