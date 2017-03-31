Производство уксуса и масла из винограда запустят под Ростовом

Posted 31 марта 2017, 15:20
Published 31 марта 2017, 15:20
Modified 11 сентября 2022, 08:33
Updated 11 сентября 2022, 08:33
"Мы будем изготавливать белый виноградный уксус и бальзамический уксус, который выдерживается в дубовых бочках, а также виноградное масло. Помимо того, что оно очень полезное, температура кипения его выше, чем у оливкового, то есть на нем можно жарить и продукты не будут подгорать", — рассказывает он.
Сейчас в Ростовской области выращивают более 67 сортов винограда — в основном это средиземноморские сорта персидского происхождения.