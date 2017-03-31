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Posted 31 марта 2017, 15:20

Published 31 марта 2017, 15:20

Modified 11 сентября 2022, 08:33

Updated 11 сентября 2022, 08:33

Производство уксуса и масла из винограда запустят под Ростовом

31 марта 2017, 15:20
Производство уксуса и масла из виноградной семечки запустят виноделы в Цимлянском районе Ростовской области, сообщил в пятницу председатель Союза виноградарей и виноделов Дона Игорь Губин.

"Мы будем изготавливать белый виноградный уксус и бальзамический уксус, который выдерживается в дубовых бочках, а также виноградное масло. Помимо того, что оно очень полезное, температура кипения его выше, чем у оливкового, то есть на нем можно жарить и продукты не будут подгорать", — рассказывает он.

Сейчас в Ростовской области выращивают более 67 сортов винограда — в основном это средиземноморские сорта персидского происхождения.

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#Экономика#Новости
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