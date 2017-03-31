Производство уксуса и масла из винограда запустят под Ростовом

"Мы будем изготавливать белый виноградный уксус и бальзамический уксус, который выдерживается в дубовых бочках, а также виноградное масло. Помимо того, что оно очень полезное, температура кипения его выше, чем у оливкового, то есть на нем можно жарить и продукты не будут подгорать", — рассказывает он.