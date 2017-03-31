Ростовские депутаты предлагают включить в капремонт подъезды

В четверг прошло заседание комитета Законодательного собрания Ростовской области по строительству. На нем депутаты обсудили капитальный ремонт в многоквартирных домах.
"Нужно расширить законопроект о капитальном ремонте - подготовить документы по ремонту подъездов - и представить его на уровне Федерации", - сообщил Шепелев. Он отмечает, что сейчас после замены труб "все штукатуркой зашпаклевывают и все". Люди часто жалуются по этому поводу. "Ведь в документах не написано, что ремонт проведен частично", - добавил депутат.
"Утвержденный план ремонта домов не предусматривает этого вида работ, поэтому мы не можем их проводить", - сообщил начальник Государственной жилищной инспекции по Ростовской области Павел Асташев.