Ростовские депутаты предлагают включить в капремонт подъезды

"Нужно расширить законопроект о капитальном ремонте - подготовить документы по ремонту подъездов - и представить его на уровне Федерации", - сообщил Шепелев. Он отмечает, что сейчас после замены труб "все штукатуркой зашпаклевывают и все". Люди часто жалуются по этому поводу. "Ведь в документах не написано, что ремонт проведен частично", - добавил депутат.