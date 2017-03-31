Штрафы за пожары в лесах в Ростовской области хотят поднять в 50 раз

"Суммы штрафов мизерные, до 10 тысяч. На ущерб земле и растительности никто не смотрит. Нужно, чтобы штраф начинался с полумиллиона, тогда это будет существенно", - считает Урбан. Он заявил, что ведомство занимается этим вопросом. "Но без Министерства природных ресурсов России изменить суммы невозможно", - добавил эксперт.