Штрафы за пожары в лесах в Ростовской области хотят поднять в 50 раз

В Ростове-на-Дону прошло заседание правительства Ростовской области. Одна из поднятых тем - пожарная безопасность на территории.
"Суммы штрафов мизерные, до 10 тысяч. На ущерб земле и растительности никто не смотрит. Нужно, чтобы штраф начинался с полумиллиона, тогда это будет существенно", - считает Урбан. Он заявил, что ведомство занимается этим вопросом. "Но без Министерства природных ресурсов России изменить суммы невозможно", - добавил эксперт.
По словам Урбана, число лесных пожаров в области по сравнению с прошлым годом уменьшилось в 5 раз. В отличие от количества ландшафтных возгораний.
"В области стало больше пожаров, связанных с выжиганием сухой растительности - 168. Это очень много", - сказал эксперт.