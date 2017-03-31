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Штрафы за пожары в лесах в Ростовской области хотят поднять в 50 раз

31 марта 2017, 13:59
Суммы штрафов за нарушения правил пожарной безопасности в лесах нужно увеличить до полумиллиона, заявил министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Геннадий Урбан.

В Ростове-на-Дону прошло заседание правительства Ростовской области. Одна из поднятых тем - пожарная безопасность на территории.

"Суммы штрафов мизерные, до 10 тысяч. На ущерб земле и растительности никто не смотрит. Нужно, чтобы штраф начинался с полумиллиона, тогда это будет существенно", - считает Урбан. Он заявил, что ведомство занимается этим вопросом. "Но без Министерства природных ресурсов России изменить суммы невозможно", - добавил эксперт.

По словам Урбана, число лесных пожаров в области по сравнению с прошлым годом уменьшилось в 5 раз. В отличие от количества ландшафтных возгораний.

"В области стало больше пожаров, связанных с выжиганием сухой растительности - 168. Это очень много", - сказал эксперт.

#Новости#Наталья Филимонова#Политика
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