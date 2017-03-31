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Сотни жителей Ростова на день остались без света

31 марта 2017, 09:17
В Ростове-на-Дону в пятницу множество горожан остались без электричества из-за техработ, информирует администрация донской столицы.

Без света остались улицы Гайдара, Красногвардейская, Возрождения, Самойловская, Маркова, Пестеля, Муравьёва, Каширская, Книжная, Волгоградская, Владикавказкая, Красногвардейская, Полевая, Муравьёва, Волгоградская, Возрождения, Правды, Турксибская, Курганная, Пирамидная, Раевского, Бабаева, 12-февраля, Маркова, Пестеля, Коровкина, Белгородская, Белинского.

На этот же период электричество выключили в переулках Псковский, Скрыпника, Марсовый, Трудовой, Марксистский, Канонерский, Ягодный, Норильский, Рационализаторский.

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#Новости#Новости Ростова#Илья Ульянов#Происшествия
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