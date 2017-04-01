Экстрасенсы ответили на разоблачение Пореченковым шоу "Битва экстрасенсов"

"Было высказано мнение, что все в шоу происходит по-настоящему, а Пореченков просто хочет попиариться. По мнению экстрасенсов, экс-ведущий хочет сделать себе рекламу после долгой паузы в своей деятельности", - сказано в сообщении.
Нынешний ведущий шоу на канале ТНТ Марат Башаров заявил, что за 10 сезонов проекта он научился отличать настоящие эмоции от фальшивых.
Напомним, Пореченков рассказал, что все происходящее на проекте является неправдой.
Райдес и Кадони ранее сами были участниками шоу. Последний теперь является ведущим на другом проекте "Дом-2", который также идет на ТНТ.
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