Украинские радикалы в Интернете призывают москвичей к беспорядкам

"В конце марта в "ВКонтакте" появилась группа, в которой опубликованы требования о системных изменениях в стране. Анонимный организатор призвал пользователей выйти в воскресенье на Красную площадь. При этом согласились прийти около 3 тысяч человек", - сказано в сообщении.
Было установлено, что почти все сообщения публиковались через подложные аккаунты. Их разместили при помощи специальной программы.
Уточняется, что большую часть подписчиков группы составляют поддельные аккаунты. Есть предположение, что это сообщество было раскручено.
"Большое число подписчиков группы необходимо для того, чтобы придать ей значимость в информационном поле. Это может склонить обычного пользователя подписаться и ознакомиться с публикациями", - сказано в сообщении.
Однако число пользователей в одноименной группе Facebook составляет чуть менее 130 человек, в Telegram - 65 человек.
Сотрудник фонда борьбы с коррупцией говорили в соцсетях, что призывы анонимной группы являются провокацией.
Кроме того, в "ВКонтакте" есть группа Beautifull and Smart, которая публикует данные о будущей акции. Пользователям предлагают финансово помочь. При этом реквизиты включают украинский телефонный номер.
По информации издания, украинская сторона пытается спровоцировать новый виток протестной активности.
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