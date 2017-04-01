Украинские радикалы в Интернете призывают москвичей к беспорядкам

"В конце марта в "ВКонтакте" появилась группа, в которой опубликованы требования о системных изменениях в стране. Анонимный организатор призвал пользователей выйти в воскресенье на Красную площадь. При этом согласились прийти около 3 тысяч человек", - сказано в сообщении.