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Два ростовчанина прошли в следующий этап шоу "Открытый микрофон" на ТНТ

2 апреля 2017, 13:59
Двое жителей Ростова-на-Дону успешно справились с этапом "дуэль" на шоу "Открытый микрофон" на ТНТ, видео эфира имеется на сайте телеканала.

Напомним, что два ростовских стендап-комика Андрей Атлас и Михаил Лавров прошли отборочный тур в шоу на телеканале ТНТ. Андрей Атлас попал в команду Тимура Каргинова, а Михаил Лавров в команду Славы Комисаренко.

Далее комикам предстояло выступать в дуэли с другими участниками шоу. Михаилу Лавров довелось встретиться с жителем Минска Сергеем Горохом, и их наставнику Славе Комисаренко показалось, что шутки ростовчанина были смешнее.

Андрей Атлас выступил в дуэли с казахом Кайратом со странным голосом. Комик рассказал о своих путешествиях, а также пошутил по поводу своеобразного российского гостиничного сервиса, и Тимур Каргинов сделал выбор в пользу ростовчанина.

Напомним, что в отборочном туре шоу "Открытый микрофон" принял участие и экс-бойфренд Ольги Бузовой на проекте "Дом2" таганрожец Роман Третьяков.

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#Новости#Анна Петрова#Общество
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