Два ростовчанина прошли в следующий этап шоу "Открытый микрофон" на ТНТ

Андрей Атлас выступил в дуэли с казахом Кайратом со странным голосом. Комик рассказал о своих путешествиях, а также пошутил по поводу своеобразного российского гостиничного сервиса, и Тимур Каргинов сделал выбор в пользу ростовчанина.