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В Пролетарском районе Ростова 3 дня будут отключать свет

2 апреля 2017, 12:09
В Пролетарском районе Ростова-на-Дону с 3 по 5 апреля будут проходить отключения электричества из-за техработ, сообщает в воскресенье горадминистрация.

В понедельник свет выключат на улицах Абаканская, Курская, 26 июня, Владиленская, Шатурская, Волгостроевская, Кржижановского, Герцена, Якуба Колоса, в переулках Гельца, Конный, Красной Звезды, Ударников.

Во вторник электричества не будет по улицам 20-я, 22-я, 24-я Линия, Лекальная, Седова, Якуба Колоса, Детская, Ченцова, Пахотная, Новостроевская, Книжная, проспекту Ворошиловскому, в переулках Конный, Красной Звезды, Ударников, Молочный, Гельца.

Кроме того, 5 апреля свет выключат на улицах Детская, Солидарности, Кржижановского, Гарибальди, Книжная, Новостроевская, в переулках Руднева, Роговский, Равенства.

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