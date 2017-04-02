В Пролетарском районе Ростова 3 дня будут отключать свет

В Пролетарском районе Ростова-на-Дону с 3 по 5 апреля будут проходить отключения электричества из-за техработ, сообщает в воскресенье горадминистрация.

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