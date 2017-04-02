В Пролетарском районе Ростова 3 дня будут отключать свет

В понедельник свет выключат на улицах Абаканская, Курская, 26 июня, Владиленская, Шатурская, Волгостроевская, Кржижановского, Герцена, Якуба Колоса, в переулках Гельца, Конный, Красной Звезды, Ударников.
Во вторник электричества не будет по улицам 20-я, 22-я, 24-я Линия, Лекальная, Седова, Якуба Колоса, Детская, Ченцова, Пахотная, Новостроевская, Книжная, проспекту Ворошиловскому, в переулках Конный, Красной Звезды, Ударников, Молочный, Гельца.
Кроме того, 5 апреля свет выключат на улицах Детская, Солидарности, Кржижановского, Гарибальди, Книжная, Новостроевская, в переулках Руднева, Роговский, Равенства.
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