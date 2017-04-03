До четверга в разных частях Ростова будут отключать свет

Во вторник без света останутся улицы Благодатная, Лесопарковая, Мадояна, Родниковая, Краснокурсантская, Фурмановская, Евдокимова, Бодрая, Серафимовича, Московская, Темерницкая.
На это время электричества не будет в переулках Белозерский, Вагайский, Выгодский, Вязовский, Дивный, Еланский, Елецкий, Знаменский, Кислородный, Ликбезовский, Неверовский, Пригородный, Солнечный, Оренбургский.
C 4 по 6 апреля ежедневно будут выключать свет на улицах Былинная, Вторая Краснодарская, Купеческая, Литературная, Поэтичная, Сказочная, Цветочная.
Также 5 апреля электричества не будет по улицам Абаканская, Медногорская, Вятская, Мечникова, Каширская, Вторая Краснодарская.
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