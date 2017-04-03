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Фанаты "Ростова" и "Краснодара" подрались после нулевой ничьей

3 апреля 2017, 23:33
Фанаты команд подрались после завершения матча между футболистами "Ростова" и "Краснодара" в понедельник вечером, который закончился со счетом 0:0, сообщают пользователи в сетях.

"На Сельмаше подрались фанаты "Ростова" и "Краснодара". Дерущихся разнимал ОМОН", - пишет очевидец произошедшего в одной из групп.

К записи свидетели инцидента прилагают подтверждающие фотографии. Некоторые недоумевают, из-за чего могла произойти драка, ведь игра закончилась нулевым счетом.

В региональной полиции отметили, что данным инцидентом занимается Росгвардия. Однако получить комментарий в ведомстве не удалось.

В матче 21-го тура чемпионата России клуб "Ростов" сыграл с "Краснодаром" в ничью.

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