Фанаты "Ростова" и "Краснодара" подрались после нулевой ничьей

Фанаты команд подрались после завершения матча между футболистами "Ростова" и "Краснодара" в понедельник вечером, который закончился со счетом 0:0, сообщают пользователи в сетях.