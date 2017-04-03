Фанаты "Ростова" и "Краснодара" подрались после нулевой ничьей

"На Сельмаше подрались фанаты "Ростова" и "Краснодара". Дерущихся разнимал ОМОН", - пишет очевидец произошедшего в одной из групп.
К записи свидетели инцидента прилагают подтверждающие фотографии. Некоторые недоумевают, из-за чего могла произойти драка, ведь игра закончилась нулевым счетом.
В региональной полиции отметили, что данным инцидентом занимается Росгвардия. Однако получить комментарий в ведомстве не удалось.
В матче 21-го тура чемпионата России клуб "Ростов" сыграл с "Краснодаром" в ничью.