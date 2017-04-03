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Как быстро научиться спать на полезном боку, определили ученые

3 апреля 2017, 12:10
Группа ученых выяснила, на каком боку полезней всего спать, эти сведения опубликовал ресурс Оane.ws.

"Поза, в которой спит человек, влияет на состояние кожи, работу пищеварительной системы и на иммунитет", - сказано в сообщении.

Так, полезней всего спать на левом боку. В такой позе у человека нормализуется работа поджелудочной железы и лимфатической системы.

Отмечается, что для того, чтоб во сне не переворачиваться на "ненужный" бок, рекомендуется оставлять больше места на кровати слева от человека или установить ночник справа, тогда спящий автоматически будет отворачиваться от источника света.

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#Новости#Татьяна Уляшова#Общество
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