Смертность среди младенцев увеличилась в Ростовской области

По числу умерших детей в возрасте до одного года Ростовская область оказалась на первом месте в ЮФО, разделив его с Краснодарским краем. Всего в России за указанный период умерли более 1,5 тысячи младенцев, что на 21% меньше, чем в январе-феврале 2016 года.

