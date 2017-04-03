rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Смертность среди младенцев увеличилась в Ростовской области

3 апреля 2017, 17:56
В январе-феврале 2017 года в Ростовской области по различным причинам умерли 48 детей в возрасте до года, следует из сообщения Росстата.

По сравнению с показателями за аналогичный период 2016 года смертность среди младенцев выросла на 4,3%. При этом на тысячу новорожденных приходится 5,9% детских смертей.

По числу умерших детей в возрасте до одного года Ростовская область оказалась на первом месте в ЮФО, разделив его с Краснодарским краем. Всего в России за указанный период умерли более 1,5 тысячи младенцев, что на 21% меньше, чем в январе-феврале 2016 года.

Напомним, что, по данным Росстата, за два первых месяца года в Ростовской области родились 6,7 тысячи малышей, рождаемость снизилась на 8,7%.

р2

#Новости#Анна Петрова#Общество
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00