Смертность среди младенцев увеличилась в Ростовской области

По сравнению с показателями за аналогичный период 2016 года смертность среди младенцев выросла на 4,3%. При этом на тысячу новорожденных приходится 5,9% детских смертей.
По числу умерших детей в возрасте до одного года Ростовская область оказалась на первом месте в ЮФО, разделив его с Краснодарским краем. Всего в России за указанный период умерли более 1,5 тысячи младенцев, что на 21% меньше, чем в январе-феврале 2016 года.
Напомним, что, по данным Росстата, за два первых месяца года в Ростовской области родились 6,7 тысячи малышей, рождаемость снизилась на 8,7%.
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