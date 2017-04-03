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Posted 3 апреля 2017, 12:31

Published 3 апреля 2017, 12:31

Modified 1 октября, 13:51

Updated 1 октября, 13:51

В Ростове шествие Бессмертного полка откроет военная техника

3 апреля 2017, 12:31
В Ростове-на-Дону 9 мая шествие Бессмертного полка откроет военная техника времен ВОВ, сообщает в понедельник горадминистрация.

"Будет применяться техника, которую обнаружили поисковики в местах сражений. Будут показаны такие машины, как "Катюша", танк Т-34, полуторка, Willys и бронеавтомобили", - сказано в сообщении.

Сбор участников начнется в 08.00 мск на площади Карла Маркса. Вначале пройдет возложение цветов к Вечному огню. С собой необходимо принести портреты фронтовиков.

Ожидается, что в текущем году в мероприятии поучаствуют более тысячи человек.

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#Общество#Новости
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