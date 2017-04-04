Адвокат "Ванта" обратится в Верховный суд, если дело не переквалифицируют

По их показаниям, АО "Строительный концерн "Вант" и Чабанов как его глава не строил дома и не имел доступа к деньгам дольщиков, не вмешивался в текущую хозяйственную деятельность организаций-застройщиков. Чабанов, будучи гендиректором "СК "Вант" как учредителя ряда организаций и, в последующем, председателем совета директоров, мог участвовать в коллегиальных решениях, принимаемых советом, и осуществлять функции учредителя. Доход же АО "СК Вант" получало исключительно от сдачи нежилых помещений административного здания в аренду компаниям-застройщикам.



Однако Чабанова судят по более тяжкой статье, с чем категорически не согласен адвокат. "Та фактура, которая имеется в материалах дела, а именно процессуальные акты, которые были приняты в отношении пособников (руководителей компаний-застройщиков) по статье 159, прим.4 Уголовного кодекса, дает основания к применению преюдиции в отношении одних и тех же правоотношений, одного и того же ущерба, одних и тех же потерпевших", — отмечает адвокат.



Таким образом, стороне защиты, по мнению адвоката, приходится в суде не доказывать невиновность Чабанова и гражданско-правовой характер взаимоотношений, связывающих его как гендиректора АО "СК ВАНТ" с компаниями-застройщиками, а "бороться с процессуальной безграмотностью следственного органа, который обвинил пособников как субъектов предпринимательской деятельности, а лицо, которому они якобы осуществляли пособничество, по мошенничеству вне сферы предпринимательской деятельности".



Адвокат называет дело "нонсенсом" и намерена обратиться в Верховный суд, чтобы предпринимателя Чабанова судили по закону. Сейчас он находится в ростовском СИЗО №1 с последней стадией рака и нуждается в узкоспециализированном лечении. Болезнь неизлечима. Результаты экспертиз иностранных врачей судья игнорирует, а местные доктора, по мнению бизнес-омбудсмена при президенте РФ Бориса Титова, подписывают подсудимому сомнительные заключения. В настоящее время Титов инициировал проведение независимой экспертизы состояния здоровья Чабанова, а также намерен способствовать переквалификации дела в предпринимательское поле.