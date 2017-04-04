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Число жертв теракта в питерском метро выросло до 14

4 апреля 2017, 12:55
Медики констатировали смерть еще трех человек, которые пострадали во время взрыва в метро в Санкт-Петербурге, говорится в видеосообщении министра здравоохранения Вероники Скворцовой, размещенном на официальном интернет-ресурсе ведомства.

По данным Минздрава РФ, 11 пассажиров метро погибли прямо на на месте взрыва, один из получивших серьезные травмы умер в скорой помощи по дороге в больницу, еще двоев лечебных учреждениях города.

Всю ночь в больницы Санкт-Петербурга обращались люди с травмами, полученными в метро. В настоящее время на стационарном лечении находится 49 человек, 13 человек врачи отпустили домой.
Также на месте происшествия специалисты обнаружили фрагменты тел предположительно еще четырех пассажиров.

Напомним, что террористический акт в вагоне метро произошел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Позже правоохранительные органы сумели предотвратить еще один взрыв, обезвредив самодельное взрывное устройство. Ранее МЧС по Санкт-Петербургу обнародовало список пострадавших.

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