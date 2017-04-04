Число жертв теракта в питерском метро выросло до 14

Всю ночь в больницы Санкт-Петербурга обращались люди с травмами, полученными в метро. В настоящее время на стационарном лечении находится 49 человек, 13 человек врачи отпустили домой.

Также на месте происшествия специалисты обнаружили фрагменты тел предположительно еще четырех пассажиров.