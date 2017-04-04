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ФСБ опровергло информацию о запланированных терактах в городах России

4 апреля 2017, 12:44
Информацию о якобы запланированных терактах еще в 15 городах России, в том числе и в Ростове-на-Дону, не подтвердили в управлении ФСБ России по Ростовской области, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы управления.

Пользователи соцсетей распространяют сообщения о предстоящих взрывах в торговых центрах и развлекательных комплексах крупных городов в ближайшие выходные. В информации говорится со ссылкой на ФСБ о 18 террористах-смертниках, которые якобы засланы в Россию из-за событий в Сирии.

"Мы такой информации не давали", - отметил представитель пресс-службы ФСБ по региону.

Напомним, ранее такие сообщения уже распространялись в соцсетях и появились вновь после террористического акта в Санкт-Петербурге в понедельник. В вагоне поезда в метро прогремел взрыв. Погибли 10 человек, еще 50 пострадали.

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#Новости#Юлия Ликарчук#Происшествия
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