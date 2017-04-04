Как выжить во время теракта

Сразу надо внушить себе мысль, что вас спасут, однако на это потребуется много времени. Если вы захотели в туалет, то не стоит об этом говорить. Лучше искать взглядом людей с такими же проблемами. Когда наберется несколько человек, то нападавшим придется решать этот вопрос.