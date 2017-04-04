Как выжить во время теракта

Во время пребывания в местах массового скопления людей необходимо заранее просчитывать различные степени угрозы. Посмотреть на возможные места укрытия и маршруты отхода.
Также следует регулярно заниматься спортом, чтобы быть в хорошей физической форме. В экстремальных ситуациях это пойдет на пользу.
Существуют низкая, средняя и высокая степени угрозы. К первому классу относятся дачи, удаленные местности. Ко второму - улицы, набережные, к третьему - школы и больницы.
После оповещения нужно спокойно покинуть опасную зону. Следует избегать массового скопления людей. Пользоваться лучше наземным транспортом. Убегать нужно домой.
Необходимо создать трехдневный запас воды, еды, медикаментов и запасных источников света, собрать документы и подготовиться к возможной эвакуации. Также нужно задернуть шторы.
Сразу следует найти укрытие. Лучше всего, если оно будет из кирпича или бетона. Такие объекты сложно повредить пулями. В этой зоне нужно сесть или лечь, при этом следует находиться в позе эмбриона.
Так будут защищены важные органы. Если есть дети, то их надо обнять.
В первый час в кровь выплескивается большое количество адреналина. Из-за этого человек готов бегать или атаковать. Однако затем наступает резкая усталость, что может помешать при беге. Лучше досчитать до 10 тысяч, что составит примерно час. Это время даст вам успокоиться.
Сразу надо внушить себе мысль, что вас спасут, однако на это потребуется много времени. Если вы захотели в туалет, то не стоит об этом говорить. Лучше искать взглядом людей с такими же проблемами. Когда наберется несколько человек, то нападавшим придется решать этот вопрос.
Во время штурма нельзя сразу бежать, особенно навстречу спецназовцам. Таким образом вы попадете под линию обстрела. Также спасители могут подумать, что вы хотите на них напасть.
После спасательной операции пострадавшие проводят до 16 часов в окружении представителей силовых структур, которым нужно знать все сведения о случившемся.
Не стоит убегать, если вас захватили террористы. Это может закончиться очень плачевно. В любом случае силовые структуры уже предпринимают меры к спасению.
Самыми опасными являются открытые рваные раны. Существует большая вероятность, что человек погибнет от потери крови. Нужно сразу же объяснить помощникам, что произошло и что необходимо предпринять.
Всего есть полторы минуты, чтобы остановить кровь. Пострадавшего нужно перенести в укрытие и помочь. Если прошло 3 минуты, то спасти человека практически нельзя.
Пострадавшего человека надо привести в сознание. Для этого нужно сильно нажать на точку между верхней губой и носом. Далее необходимо заставить потерпевшего пошевелиться и понять, какие ранения получил человек.
Сразу же надо определить, есть ли травмы позвоночника.
Сначала надо расчистить дыхательные пути и глаза. Далее следует понять, где низ, а где верх. Для этого нужно плюнуть на губу и понять, куда течет слюна.
Если невозможно выбраться самостоятельно, то необходимо позвать на помощь. Только этого не стоит делать, когда вы слышите стрельбу. Не стоит также кричать беспрерывно. Нужно беречь силы и выдерживать интервалы.
Спасателям надо дать четкую информацию. Сообщить возраст, самочувствие и то, что невозможно выбраться. В этот период может потянуть в сон из-за усталости, это тоже надо озвучить специалистам.
Если вы услышали хлопок или крики, то уходите в другую сторону. Не надо проявлять любопытство и снимать все на телефон. Нужно просто уходить.
Никогда нельзя соглашаться присмотреть за чужими вещами. Если увидели забытую сумку, то трогать ее тоже нельзя. Сначала надо опросить людей, находящихся рядом, не их ли это вещь. Если владелец не установлен, необходимо обратиться в полицию.
Террористы могут отличаться необычным поведением. Они могут сильно нервничать и вести себя неадекватно. В их действиях может быть заторможенность, вызванная возможной передозировкой наркотиков.
Еще один признак — это желание не попасть в камеры видеонаблюдения.
Следует уходить подальше от подозрительных людей.