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Posted 4 апреля 2017, 13:12

Published 4 апреля 2017, 13:12

Modified 1 октября, 15:31

Updated 1 октября, 15:31

Ростовская область в зоне риска после теракта в Питере – депутат

4 апреля 2017, 13:12
Ростовская область находится в повышенной зоне риска террористических актов по сравнению с центральной Россией, сообщил депутат Законодательного собрания Ростовской области Сергей Косинов.

"Ростовская область изначально находится в большей опасности, потому что мы граничим с недружественным государством, которое сегодня ведет военные действия. Нам гораздо сложнее, чем Московской, Ленинградской областям", – пояснил он.

По его словам, в области нужны дополнительные меры.

"У нас сейчас наблюдается страшная нехватка участковых, оперативных работников и сотрудников ДПС. Их нельзя сокращать, а мы наоборот все ужимаем – как и по всей стране", – добавил он.

Теракт был совершен в понедельник в метро Санкт-Петербурга. На перегоне между станциями произошел взрыв. Погибли 14 человек.

#Общество#Новости
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