Список пострадавших при взрывах в петербургском метро опубликовало МЧС

"По состоянию на 06.00 мск 4 апреля в больницах города с различными травмами остаются 49 человек", - сказано в публикации.
В Мариинской больнице на Литейном находятся Марина Быстрова 1967 г.р., Виталий Хасиев 1964 г.р., Наталия Митрофанова 1960 .р., Николай Николаев 1971 г.р., Дмитрий Станиславюк 1996 г.р., Дмитрий Глазков 1998 г.р., Владимир Тихомиров 1955 г.р., Елена Медянцева 1988 г.р., Наталия Кириллова 1953 г.р., Артур Еникеев 1996 г.р., Надежда калинина 1968 г.р. и Сергей Калинин 1971 г.р.
В НИИ имени Джанелидзе на Будапештской: Шурикджон Хокшакакбаров 1973 г.р., Заур Мушвих Оглы Велиев 1989 г.р., Ирина Бугрова 1971 г.р., Светлана Петрухина 1955 г.р., Нина Малыха1953 г.р., Анастасия Бугрова 1998 г.р., Анжелика Слеваренко 1976 г.р., Константин Куварин 1996 г.р., Владимир Захарченко 1997 г.р., Максим Семенов 1997 г.р., Александр Власов 1999 г.р., Игорь Баранцевич 1996 г.р., Умар Тарсунов 1997 г.р., Анна Стужина 1995 г.р., Людмила Карпокова 1986 г.р. и 4 неизвестные женщины примерно 1947, 1982, 1993 и 1997 годов рождения.
В ВМА имени Кирова на Лебедева: Татьяна Смирнова 1996 г.р., Надежда Соседова 1963 г.р., Михаил Володько 1982 г.р., Евгения Бахлыкова 1995 г.р., Михаил Зонов 1959 г.р., Сергей Постнов 1977 г.р., Нуридин Мелибоев 1993 г.р., Дмитрий Ульянов 1982 г.р. и Анна Абламская 1998 г.р.
В городской больнице №26 на Костюшко: Юрий Шабалин 1954 г.р., Тереза Чмыкало 1998 г.р., Юрий Шушкевич 1963 г.р., Светлана Головко 1972 г.р., Руслан Тарасенков 1993 г.р., Михаил Вепренцев 1969 г.р. и Константин Колодкин 1976 г.р.
В клинической больнице №122 имени Соколова на проспекте Культуры: Лев Гаюн 1998 г.р.
В СПб ГУБЗ Елизаветинская больница на Вавиловых: Константин Петров 1984 г.р. и Виктория Гасанова 1999 г.р.
В ДГБ имени Раухфуса на проспекте Суворовский: Александра Зяблицкая 2001 г.р.
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