Страх средневековых англичан перед зомби доказали ученые

"Археологи выяснили, что перед погребением тела умерших расчленяли и сжигали", - сказано в сообщении.
Ученые тщательно обследовали кости женщин, мужчин и детей, найденные в середине прошлого века на месте деревни Уоррам Перси. Останки принадлежали людям, жившим в этой местности в XI-XIII веках, все люди были обезглавлены, четвертованы и сожжены.
Версия о каннибалах не подтвердилась, на костях не нашли характерных для подобных находок отметин.
Отмечается, что надругательство над телами умерших говорит о вере средневековых англичан в возможность воскресения мертвых. В те века поверья о зомби были широко распространены, а самым верным способом предотвратить превращение покойника в "восставшего из ада" считалось именно расчленение и сожжение тела.
Между тем, ученые не исключают, что такой похоронный ритуал имел место только в данном районе.
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