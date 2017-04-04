Страх средневековых англичан перед зомби доказали ученые

Версия о каннибалах не подтвердилась, на костях не нашли характерных для подобных находок отметин.

Отмечается, что надругательство над телами умерших говорит о вере средневековых англичан в возможность воскресения мертвых. В те века поверья о зомби были широко распространены, а самым верным способом предотвратить превращение покойника в "восставшего из ада" считалось именно расчленение и сожжение тела.