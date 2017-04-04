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Страх средневековых англичан перед зомби доказали ученые

4 апреля 2017, 23:13
Ученые доказали, что проживавшие в Средние века на территории нынешнего графства Йоркшир англичане всерьез опасались восстания мертвецов, эти сведения опубликовал Regnum.

"Археологи выяснили, что перед погребением тела умерших расчленяли и сжигали", - сказано в сообщении.

Ученые тщательно обследовали кости женщин, мужчин и детей, найденные в середине прошлого века на месте деревни Уоррам Перси. Останки принадлежали людям, жившим в этой местности в XI-XIII веках, все люди были обезглавлены, четвертованы и сожжены.

Версия о каннибалах не подтвердилась, на костях не нашли характерных для подобных находок отметин.
Отмечается, что надругательство над телами умерших говорит о вере средневековых англичан в возможность воскресения мертвых. В те века поверья о зомби были широко распространены, а самым верным способом предотвратить превращение покойника в "восставшего из ада" считалось именно расчленение и сожжение тела.

Между тем, ученые не исключают, что такой похоронный ритуал имел место только в данном районе.

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