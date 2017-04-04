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Posted 4 апреля 2017, 10:08

Published 4 апреля 2017, 10:08

Modified 1 октября, 14:39

Updated 1 октября, 14:39

У маскота ГК "Ростов-Дон" появился свой микроблог в Instagram

4 апреля 2017, 10:08
У маскота ростовской гандбольной команды тигрицы Вики появилась личная страничка в сети Instagram, об этом говорится в микроблоге клуба.

Напомним, что маскот команды был выбран посредством голосования среди болельщиков. Тигрицу Вики в качестве талисмана клуба "Ростов-Дон" предложил один из самых преданных поклонников команды Вячеслав Кузин. По его словам, имя тигрицы стало производным от слова Victory - "победа".

В своем микроблоге Вики "публикует" свои фотографии с матчей. В настоящее время на страничке маскота создано пять публикаций, а на аккаунт тигрицы подписались более сотни человек.

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#Анна Петрова#Спорт#Новости
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