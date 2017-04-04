Ужесточить надзор за Интернетом и наказание террористов предлагают эксперты

Смирнов также предлагает ужесточить контроль за продажей сим-карт. "У нас по-прежнему их продают на базарах. Есть люди, которые покупают их на вымышленные или краденные паспорта, или вообще без паспортов. Мы должны привыкнуть к тому, что если мы хотим бороться против терроризма, то эта борьба не может быть исключительно в зоне ответственности спецслужб. Нам всем необходимо пойти на определенные неудобства", - считает он.