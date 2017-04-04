Ужесточить надзор за Интернетом и наказание террористов предлагают эксперты

В понедельник в вагоне между станциями питерского метрополитена прогремел взрыв. Погибли 14 человек, еще около 50 пострадали.
"Законодательство необходимо менять потому, что это не первый и не последний теракт. Надо ужесточать ответственность за терроризм. Уже не раз звучали предложения вернуть смертную казнь, если дело касается доказанного терроризма", - отмечает Смирнов.
Ранее о готовности вернуть высшую меру наказания за терроризм заявил также председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции (от партии "Единая Россия") Василий Пискарев.
По словам политолога, прежде всего контроль должны усилить в интернете. "Причем не за инакомыслящими, а за радикалами. Хотя не совсем понятно, как это сделать. Интернет - это то поле, где можно отследить многих, но отследить абсолютно всех нельзя", - уверен политолог.
Смирнов также предлагает ужесточить контроль за продажей сим-карт. "У нас по-прежнему их продают на базарах. Есть люди, которые покупают их на вымышленные или краденные паспорта, или вообще без паспортов. Мы должны привыкнуть к тому, что если мы хотим бороться против терроризма, то эта борьба не может быть исключительно в зоне ответственности спецслужб. Нам всем необходимо пойти на определенные неудобства", - считает он.