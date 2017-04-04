rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ужесточить надзор за Интернетом и наказание террористов предлагают эксперты

4 апреля 2017, 18:08
Вернуть смертную казнь в отношении террористов и ужесточить контроль за Интернетом предложил ростовский политолог, генеральный директор фонда "Прикладная политология" Сергей Смирнов, сообщил RostovGazeta сам Смирнов.

В понедельник в вагоне между станциями питерского метрополитена прогремел взрыв. Погибли 14 человек, еще около 50 пострадали.

"Законодательство необходимо менять потому, что это не первый и не последний теракт. Надо ужесточать ответственность за терроризм. Уже не раз звучали предложения вернуть смертную казнь, если дело касается доказанного терроризма", - отмечает Смирнов.

Ранее о готовности вернуть высшую меру наказания за терроризм заявил также председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции (от партии "Единая Россия") Василий Пискарев.

По словам политолога, прежде всего контроль должны усилить в интернете. "Причем не за инакомыслящими, а за радикалами. Хотя не совсем понятно, как это сделать. Интернет - это то поле, где можно отследить многих, но отследить абсолютно всех нельзя", - уверен политолог.

Смирнов также предлагает ужесточить контроль за продажей сим-карт. "У нас по-прежнему их продают на базарах. Есть люди, которые покупают их на вымышленные или краденные паспорта, или вообще без паспортов. Мы должны привыкнуть к тому, что если мы хотим бороться против терроризма, то эта борьба не может быть исключительно в зоне ответственности спецслужб. Нам всем необходимо пойти на определенные неудобства", - считает он.

Материалы по теме
Память погибших в терактах в Санкт-Петербурге почтили футболисты РостоваРост терроризма возможен из-за отсутствия участковых на местах — политолог
#Новости#Юлия Ликарчук#Происшествия
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00