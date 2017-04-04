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В Астрахани задержали преступников, расстрелявших сотрудников ГИБДД

4 апреля 2017, 17:30
Правоохранительные органы в Астрахани задержали преступников, которые в ночь на вторник расстреляли сотрудников ГИБДД, говорится в сообщении на сайте областного МВД.

Минувшей ночью в Астрахани на улице Автозаправочной злоумышленники напали на сотрудников полиции, находившихся при исполнении.

По информации МВД, преступники намеренно организовали дорожно-транспортное происшествие, а когда полицейские подоспели на место аварии, напали на них из засады и расстреляли их из огнестрельного оружия.

В результате нападения от полученных ранений погибли два представителя правопорядка35-летний старший лейтенант полиции Владимир Дьяконов и его напарник, 36-летний лейтенант полиции Дмитрий Школьников.

У обоих погибших инспекторов ГИБДД остались семьи и несовершеннолетние дети. Ранее оба сотрудника правоохранительных органов были представлены к различным наградам.
Региональные власти выразили готовность оказать материальную помощь семьям погибших полицейских в размере миллиона рублей.

По факту произошедшего Следственный комитет по Астраханской области возбудил уголовное дело.

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