В Астрахани задержали преступников, расстрелявших сотрудников ГИБДД

Минувшей ночью в Астрахани на улице Автозаправочной злоумышленники напали на сотрудников полиции, находившихся при исполнении.
По информации МВД, преступники намеренно организовали дорожно-транспортное происшествие, а когда полицейские подоспели на место аварии, напали на них из засады и расстреляли их из огнестрельного оружия.
В результате нападения от полученных ранений погибли два представителя правопорядка — 35-летний старший лейтенант полиции Владимир Дьяконов и его напарник, 36-летний лейтенант полиции Дмитрий Школьников.
У обоих погибших инспекторов ГИБДД остались семьи и несовершеннолетние дети. Ранее оба сотрудника правоохранительных органов были представлены к различным наградам.
Региональные власти выразили готовность оказать материальную помощь семьям погибших полицейских в размере миллиона рублей.
По факту произошедшего Следственный комитет по Астраханской области возбудил уголовное дело.
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