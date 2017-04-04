В среду часть Новочеркасска останется без света

Днем света не будет по улицам Горная, Шахтинская, Мичурина, Степная, Персиановская, Звездная, Мацоты, Третья, Четвертая, Центральная, Пятая, Александровская, Кавказская, Аксайская, Кавказская, Социалистическая, Пушкинская, в спусках Разина, Красный, Мастеровой, Рабочий, переулке Чистый.