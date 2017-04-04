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В среду часть Новочеркасска останется без света

4 апреля 2017, 09:33
В среду сотни жителей Новочеркасска Ростовской области останутся без электричества из-за техработ, информирует горадминистрация.

Днем света не будет по улицам Горная, Шахтинская, Мичурина, Степная, Персиановская, Звездная, Мацоты, Третья, Четвертая, Центральная, Пятая, Александровская, Кавказская, Аксайская, Кавказская, Социалистическая, Пушкинская, в спусках Разина, Красный, Мастеровой, Рабочий, переулке Чистый.

На несколько часов свет выключат по улицам Терешковой, Пляжная, Московская, Просвещения, Думенко, Михайловская, Орджоникидзе, Вавилова, Ященко, Прогонная, Шестнадцатая, Пятнадцатая, Четырнадцатая, Тринадцатая, Семнадцатая.

Также электричество будут выключать по проспекту Ермака, Баклановский, Платовский, переулку Янтарный.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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