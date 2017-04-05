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Антитеррористические законы требуют постоянной корректировки – эксперт

5 апреля 2017, 15:43
Российское законодательство в сфере борьбы с терроризмом требует регулярного пересмотра, считает руководитель Ростовского регионального исполкома партии "Единая Россия", депутат Законодательного Собрания Ростовской области Александр Нечушкин.

"Антитеррористическое законодательство – это живой процесс, который постоянно требует совершенствования, в том числе из-за появления новых способов террористической деятельности", – поделился он.

По словам Нечушкина, работа по усовершенствованию законов ведется очень активно.

"Недавно был подготовлен пакет законов, согласно которым ужесточаются меры наказания за участие в подготовке к теракту, а также вводится контроль за пропаганду терроризма в интернете и с помощью мессенджеров и социальных сетей", – добавил он.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл в понедельник, пострадало 49 человек, погибло 14. Силовикам уже удалось установить личность террориста-смертника – им оказался 22-летний Акбаржон Джалилов.

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