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Более 10 тыс деревьев посадят в субботу в Ростове

5 апреля 2017, 15:57
В День древонасаждения, который пройдет в Ростове-на-Дону совестно с общегородским субботником 8 апреля, высадят 10.6 тысяч деревьев, сообщила горадминистрация.

"Кроме того, участники мероприятия посадят около 7 тысяч кустарников", - сказано в сообщении.

Во время субботника планируется покрасить около 500 урн, свыше 600 лавочек и примерно 140 элементов детских площадок. Также участники субботника обрежут около 4.7 тысяч деревьев и кустарников.

В каждом районе города определили территории, на которых проведут уборку. По предварительным данным, на субботник придут 12 тысяч ростовчан.

Напомним, общегородской субботник проведут на неделю раньше запланированного из-за празднования Пасхи.

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#Новости#Новости Ростова#Татьяна Уляшова#Общество
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