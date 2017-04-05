Более 10 тыс деревьев посадят в субботу в Ростове

"Кроме того, участники мероприятия посадят около 7 тысяч кустарников", - сказано в сообщении.
Во время субботника планируется покрасить около 500 урн, свыше 600 лавочек и примерно 140 элементов детских площадок. Также участники субботника обрежут около 4.7 тысяч деревьев и кустарников.
В каждом районе города определили территории, на которых проведут уборку. По предварительным данным, на субботник придут 12 тысяч ростовчан.
Напомним, общегородской субботник проведут на неделю раньше запланированного из-за празднования Пасхи.
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