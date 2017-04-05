Бренд LADA увеличил продажи в 2017 году на 8%

Рост продаж в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 8%. При этом в марте продано более 25,1 тысячи единиц легковых и коммерческих автомобилей. По оценкам аналитиков "АвтоВАЗ", спрос на автомобили российского бренда вырос на 13%.

