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Бренд LADA увеличил продажи в 2017 году на 8%

5 апреля 2017, 05:45
"АвтоВАЗ" в январе-марте 2017 года в России реализовал более 61,4 тысячи автомобилей LADA, пишет интернет-издание "Колеса".

Рост продаж в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 8%. При этом в марте продано более 25,1 тысячи единиц легковых и коммерческих автомобилей. По оценкам аналитиков "АвтоВАЗ", спрос на автомобили российского бренда вырос на 13%.

Месячный рекорд продаж был установлен "паркетником" Lada Xray, за минувший месяц их было продано свыше 3 тысяч экземпляров, что на 900 автомобилей больше, чем месяцем ранее.

Также положительную динамику в марте продемонстрировал седан Lada Vesta, которых было продано свыше 6 тысячи, что на 935 автомобилей больше, чем в феврале.

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#Новости#Анна Петрова#Технологии
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