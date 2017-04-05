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Posted 5 апреля 2017, 13:58

Published 5 апреля 2017, 13:58

Modified 1 октября, 15:31

Updated 1 октября, 15:31

Гарантировать 100-процентную защиту от терактов нельзя – депутат

5 апреля 2017, 13:58
Россия не может быть защищена от терактов на 100%, как и любая другая страна мира, заявил руководитель Ростовского регионального исполкома партии "Единая Россия", депутат Законодательного собрания Ростовской области Александр Нечушкин.

"Теракты происходят в разных странах, 100-процентной гарантии безопасности никто и ни в одной стране мира дать не может", – пояснил он.

В качестве мер по содействию правоохранительным органам в антитеррористической работе, особенно в преддверии Чемпионата мира по футболу в 2018 году, депутат просит жителей Ростова сохранять бдительность и сообщать сотрудникам правопорядка о подозрительных личностях и забытых сумках и предметах в местах массового скопления людей.

В Санкт-Петербурге в этот понедельник в метро прогремел взрыв. Погибли 14 человек, пострадали ещё 49. Личность террориста-смертника на сегодняшний день уже установлена.

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