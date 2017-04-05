Гарантировать 100-процентную защиту от терактов нельзя – депутат

В качестве мер по содействию правоохранительным органам в антитеррористической работе, особенно в преддверии Чемпионата мира по футболу в 2018 году, депутат просит жителей Ростова сохранять бдительность и сообщать сотрудникам правопорядка о подозрительных личностях и забытых сумках и предметах в местах массового скопления людей.