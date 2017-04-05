Известный латвийский скульптор подарит Таганрогу копию своего монумента

Скульптор провел в Таганроге свои детство и юность, по этой причине в память о его первой учительнице Нине Михайловне Бекер, приобщившей мальчика к искусству, семья скульптора решила передать городу его работу — часть скульптурного ансамбля, которая носит название "Несломленный".