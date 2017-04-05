Известный латвийский скульптор подарит Таганрогу копию своего монумента

Скульптор провел в Таганроге свои детство и юность, по этой причине в память о его первой учительнице Нине Михайловне Бекер, приобщившей мальчика к искусству, семья скульптора решила передать городу его работу — часть скульптурного ансамбля, которая носит название "Несломленный".
Олег Скарайнис во период фашистской оккупации Таганрога был отправлен в Германию на принудительные работы, а потом попал концлагерь Нойенгамме, под Гамбургом, откуда сбежал благодаря удачному стечению обстоятельств.
Саласпилсский мемориал, который был установлен на месте концлагеря, является одной из самых известных работ художника. При этом лица узников Скарайнис лепил с себя.
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