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Известный латвийский скульптор подарит Таганрогу копию своего монумента

5 апреля 2017, 16:28
Известный скульптор из Латвии Олег Скарайнис передаст Таганрогу уменьшенную копию одного из фрагментов Саласпилсского скульптурного ансамбля, пишет baltnews.lv.

Скульптор провел в Таганроге свои детство и юность, по этой причине в память о его первой учительнице Нине Михайловне Бекер, приобщившей мальчика к искусству, семья скульптора решила передать городу его работучасть скульптурного ансамбля, которая носит название "Несломленный".

Олег Скарайнис во период фашистской оккупации Таганрога был отправлен в Германию на принудительные работы, а потом попал концлагерь Нойенгамме, под Гамбургом, откуда сбежал благодаря удачному стечению обстоятельств.

Саласпилсский мемориал, который был установлен на месте концлагеря, является одной из самых известных работ художника. При этом лица узников Скарайнис лепил с себя.

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