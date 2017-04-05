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Ростовский "Евродон" оштрафовали за сальмонеллы в фарше индейки

5 апреля 2017, 09:28
Ростовского производителя мяса индейки ООО "Евродон" оштрафовали на 100 тысяч рублей за нахождение в фарше сальмонеллы (кишечной палочки) выше допустимой нормы, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы Арбитражного суда Ростовской области.

Пробы отобрали в августе прошлого года после того, как управление Россельхознадзора в Чебоксарах сообщило об обнаружении в продукции компании кишечной палочки. В Ростове в печени индейки дважды нашли антибиотики. "Евродон" заплатил штраф в 250 тысяч рублей. В Кемерово пробы продукции также направили в лабораторию для исследований на сальмонеллы, сульфаниламиды, нитрофураны и их метаболиты, антибиотики.

"В отобранных образцах обнаружили сальмонеллы в количестве 25 граммов. По закону их число в мясе птицы не должно превышать это значение", - отметил собеседник агентства.

Оспаривать результаты исследований в суде компания не стала, значится в материалах дела. Получить комментарий от представителя компании RostovGazeta не удалось.

Здоровью человека сальмонеллы опасны тем, что вызывают интоксикацию и поражение желудка и кишечника. Бактерия не исчезает при термической обработке мяса. Его вкус и внешний вид также не меняется. Наиболее подвержены заболеванию люди пожилого возраста и дети.

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#Новости#Опасная индейка#Юлия Ликарчук#Экономика
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