Ростовский "Евродон" оштрафовали за сальмонеллы в фарше индейки

Пробы отобрали в августе прошлого года после того, как управление Россельхознадзора в Чебоксарах сообщило об обнаружении в продукции компании кишечной палочки. В Ростове в печени индейки дважды нашли антибиотики. "Евродон" заплатил штраф в 250 тысяч рублей. В Кемерово пробы продукции также направили в лабораторию для исследований на сальмонеллы, сульфаниламиды, нитрофураны и их метаболиты, антибиотики.