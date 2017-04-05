Ростовский "Евродон" оштрафовали за сальмонеллы в фарше индейки

Пробы отобрали в августе прошлого года после того, как управление Россельхознадзора в Чебоксарах сообщило об обнаружении в продукции компании кишечной палочки. В Ростове в печени индейки дважды нашли антибиотики. "Евродон" заплатил штраф в 250 тысяч рублей. В Кемерово пробы продукции также направили в лабораторию для исследований на сальмонеллы, сульфаниламиды, нитрофураны и их метаболиты, антибиотики.
"В отобранных образцах обнаружили сальмонеллы в количестве 25 граммов. По закону их число в мясе птицы не должно превышать это значение", - отметил собеседник агентства.
Оспаривать результаты исследований в суде компания не стала, значится в материалах дела. Получить комментарий от представителя компании RostovGazeta не удалось.
Здоровью человека сальмонеллы опасны тем, что вызывают интоксикацию и поражение желудка и кишечника. Бактерия не исчезает при термической обработке мяса. Его вкус и внешний вид также не меняется. Наиболее подвержены заболеванию люди пожилого возраста и дети.