rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В воскресенье из-за спортзабега в Ростове-на-Дону перекроют часть улиц

5 апреля 2017, 11:26
В южной столице 9 апреля пройдет массовый легкоатлетический забег, который получил название "Ростовское кольцо", говорится в сообщении городской администрации.

Спортивное мероприятие будет проходить в пять этапов. В связи с этим проезд автотранспорта будет ограничиваться на некоторых улицах города. Участники пробега стартуют с Театральной площади. По этой причине движение автомобилей будет ограничено с 8.30 часов по московскому времени в течение 40 минут по ул. Большой Садовой, Ворошиловскому пр. пл. Гагарина, пр. Нагибина, ул. Ленина и пл. Народного Ополчения.

Второй этап забега пройдет в границах ул. Шеболдаева и Стадионной, Комсомольской пл., пр. Буденновского, ул. Береговой, Богатяновского сп. и ул. Седова. Время ограничения движения — с 9.40 до 10.20 утра.

В рамках третьего этапа участники забега будут двигаться с 10.50 до 11.45 по Ворошиловскому пр., ул. Левобережной и Чемордачка.

Четвертый этап марафона пройдет с 12.15 до 13.10 по Аксайскому мосту, ул. Открытой, пр. 40-летия Победы, району Александровка. Далее марафонцы пробегут по ул. Сарьяна, 23-й Линии, пл. Свободы, ул. Советской и вернутся на Театральную пл. в 14.20.

р2

Материалы по теме
Легкоатлетический забег пройдет в Ростове на набережнойЗабег невест пройдет в Ростове
#Новости#Анна Петрова#Общество
Подпишитесь
Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
Сегодня, 16:19
Какие здания с бомбоубежищами продают в Ростовской области
Сегодня, 13:59
«Где выплаты»: ростовчане обсуждают сложности с помощью мобилизованным
Сегодня, 15:54
В Ростовской области очевидцы рассказали, как женщину убило упавшим деревом
Сегодня, 14:55
«Феерия цветов» ждет ростовчан в парке имени Вити Черевичкина
Сегодня, 13:56
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00