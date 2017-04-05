В воскресенье из-за спортзабега в Ростове-на-Дону перекроют часть улиц

Спортивное мероприятие будет проходить в пять этапов. В связи с этим проезд автотранспорта будет ограничиваться на некоторых улицах города. Участники пробега стартуют с Театральной площади. По этой причине движение автомобилей будет ограничено с 8.30 часов по московскому времени в течение 40 минут по ул. Большой Садовой, Ворошиловскому пр. пл. Гагарина, пр. Нагибина, ул. Ленина и пл. Народного Ополчения.