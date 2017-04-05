В воскресенье из-за спортзабега в Ростове-на-Дону перекроют часть улиц

Спортивное мероприятие будет проходить в пять этапов. В связи с этим проезд автотранспорта будет ограничиваться на некоторых улицах города. Участники пробега стартуют с Театральной площади. По этой причине движение автомобилей будет ограничено с 8.30 часов по московскому времени в течение 40 минут по ул. Большой Садовой, Ворошиловскому пр. пл. Гагарина, пр. Нагибина, ул. Ленина и пл. Народного Ополчения.
Второй этап забега пройдет в границах ул. Шеболдаева и Стадионной, Комсомольской пл., пр. Буденновского, ул. Береговой, Богатяновского сп. и ул. Седова. Время ограничения движения — с 9.40 до 10.20 утра.
В рамках третьего этапа участники забега будут двигаться с 10.50 до 11.45 по Ворошиловскому пр., ул. Левобережной и Чемордачка.
Четвертый этап марафона пройдет с 12.15 до 13.10 по Аксайскому мосту, ул. Открытой, пр. 40-летия Победы, району Александровка. Далее марафонцы пробегут по ул. Сарьяна, 23-й Линии, пл. Свободы, ул. Советской и вернутся на Театральную пл. в 14.20.
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