Движение автобусов изменится в Волгодонске на пасхальные праздники

"Праздник пройдет 16 апреля. На этот период продлят маршруты движения общественного транспорта", - сказано в сообщении.
С 08.00 мск до 15.00 до старого кладбища будут ходить автобусы № 4, 4А, 12, 23, 23А, 51, 52. В это время до нового кладбища будут ездить автобусы № 22, 22А, 23, 23А, 51.
Кроме того, 23 апреля продлят работу маршрутов № 12 и 51 до старого кладбища, а также маршрутов № 22, 51 – до нового.
Автобусы маршрута № 51 25 апреля будут идти до старого кладбища, до нового кладбища можно будет добраться маршрутами № 22 и 51.
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