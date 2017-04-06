Литр бензина в Ростове с января вырос в цене почти на рубль

С начала текущего года средние цены на топливо на автозаправочных станциях Ростова-на-Дону выросли почти на рубль, следует из данных Ростовстата.

Так средняя стоимость за литр бензина марки Аи-92 составила на 3 апреля текущего года 37 рублей, что на 83 копейки больше, чем в январе. Аи-95 подорожал на 87 копеек с начала года, средняя цена за литр составила 40,38 рубля."Цены на дизельное топливо в Ростова-на-Дону практически не изменились, его стоимость составляет 36,31 рубля за литр", - говорится в сообщении Ростовстата. р2