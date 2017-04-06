Обвиняемого по делу о хищении 470 млн у "МРСК Юга" отпустили под подписку

Хуруджи и Конопского подозревают в афере с приобретением энергооборудования, результатом которой, по версии следствия, стало хищении около 470 миллионов рублей у ПАО "МРСК-Юга". Хуруджи заключили под стражу и выпустили спустя почти девять месяцев в августе 2016 года под залог в 5 миллионов рублей. Сейчас он уполномоченный по защите прав предпринимателей, находящихся в СИЗО. Конопский все это время оставался под домашним арестом.