Обвиняемого по делу о хищении 470 млн у "МРСК Юга" отпустили под подписку

Хуруджи и Конопского подозревают в афере с приобретением энергооборудования, результатом которой, по версии следствия, стало хищении около 470 миллионов рублей у ПАО "МРСК-Юга". Хуруджи заключили под стражу и выпустили спустя почти девять месяцев в августе 2016 года под залог в 5 миллионов рублей. Сейчас он уполномоченный по защите прав предпринимателей, находящихся в СИЗО. Конопский все это время оставался под домашним арестом.
"Суд изучил материалы дела и счел, что нет оснований для продления меры пресечения для Конопского. Рассмотрели варианты залога, но так как все арестовано, остановились на подписке о невыезде", - рассказывает Хуруджи.
По его словам, в настоящее время по всей стране продолжаются освобождения незаконно арестованных предпринимателей. "Нам уже удалось изменить меру пресечения для около 10 предпринимателей, которые вышли из тюрем. Это не считая тех предпринимателей, которых освободили из-под домашнего ареста, или дела которых были прекращены, или в отношении которых не предъявили обвинения", - отмечает омбудсмен.